اقتصاد

ميناء الحريقة يصدّر 600 ألف برميل نفط

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي لتصدير شحنة من النفط الخام، عبر ميناء الحريقة، وهي الثانية خلال أسبوع واحد.

واستقبل المرفأ، قبل ساعات، ناقلة النفط الخام ” يانسي “، التي ستحمل على متنها 600 ألف برميل.

وكانت الخليج العربي قد صدّرت، الأيام الماضية، مليون برميل نفط خام على متن الناقلة “دلتا”.

وتسعى ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي مع حلول ديسمبر المقبل، ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يوميًا، تزامنًا مع طلب وزير النفط والغاز محمد عون من الحكومة تخصيص سبعة مليارات دينار؛ لتطوير بعض الاكتشافات، ورفع إنتاج النفط والغاز.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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