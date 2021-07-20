وصول 3 آلاف سيارة إلى ميناء مصراتة

رجحت إدارة منطقة مصراتة الحرة وصول عددٍ من السفن المحملة بسيارات وحاويات وسلع متنوعة، خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت إدارة ميناء مصراتة قرب وصول الباخرة “شي هالنس “، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الفلك المشحون”، وعلى متنها أكثر من ثلاثة آلاف سيارة.

وأشارت البيانات الحديثة لإدارة المرفأ، إلى استعداد الفرق الفنية لاستقبال الباخرة “تايجر” التابعة للوكيل الملاحي شركة “قرنفيل”، وعلى متنها جبس وآلات ثقيلة و رخام بوزن 2,400 طن.

ومن المنتظر دخول السفينة “ماران” التابعة للوكيل الملاحي شركة “العالمية”، إلى منطقة الرسو، وعلى متنها بكورات من حديد الخام، تزن 150 ألف طن، مستوردة من البرازيل.

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