الكهرباء تعلن الجهة المسؤولة عن العمل التخريبي في محطة إنتاج السرير في مايو الماضي

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة في طرابلس تتحمل مسؤولية العمل التخريبي وسوء الإدارة في محطة إنتاج السرير في مايو الماضي.

وأكدت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نتائج تحقيقات العمل التخريبي وسوء الإدارة بمحطة إنتاج محطة السرير بتاريخ 31/5/2021 أظهرت أن الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة في طرابلس هي من تتحمل مسؤوليته.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في منشورها إلى أن هذا الأمر أدى إلى دمار الوحدة الثالثة بقدرة 250 ميغاوات بالكامل.

وأوضحت الشركة أن الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة طرابلس تحمل المسؤولية الكاملة وذلك بتعيين مدراء ومساعدين مدراء وعدد 40 مهندس ومشغل جدد بدون خبرة وبدون دورات تدريبيه للعمل داخل المحطة في يوليو 2020.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن شبهة العمل التخريبي لازالت قائمة، مشددة على الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت الشركة أن كل ذلك أدى إلى دمار الوحدة الثالثة بمحطة إنتاج السرير وبقدرة 250 ميغاوات وسبب في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وطرح أحمال لساعات طويلة وإهدار المال العام.