عملة “بتكوين” الرقمية تفقد 6%من قيمتها

تراجعت قيمة العملة الرقمية بتكوين خلال الساعات الماضية بنسبة 6 % مسجلة مستويات دون الـــــ 30 ألف دولار للبتكوين الواحد.. ويعد هذا الهبوط لـــ “بتكوين” هو الأكبر منذ يونيو الماضي، إذ فقدت على إثرها العملات الرقمية 100مليار دولار من قيمتها السوقية التي تبلغ نحو 2ترليون دولار.

وبلغت قيمة بتكوين أعلى مستوياتها خلال أبريل الماضي عندما سجلت 65 ألف دولار قبل أن تفقد 50% من قيمتها بالمقارنة على أساس شهري.. وتأثرت العملة الرقمية بتصريحات المدير التنفيذي لشركة تيسلا ايلون ماسك الذي قال إن البتكوين تشكل تهديداً صريحاً على البيئة بسبب استهلاك الكهرباء الكبير في عمليات التعدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية