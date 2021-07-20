مؤتمر دولي حول “الاقتصاد الأزرق” بمشاركة ليبية

سجلت ليبيا مشاركتها في المؤتمر الدولي الأول المعنون بــ (الاقتصاد الازرق تعزيز للتنمية المستدامة) والذي نظمته جامعات ومراكز بحثية في الجمهورية الجزائرية خلال يومي الأحد والاثنين 18 و 19 يوليو 2021 .

تضمن حفل افتتاح المؤتمر كلمة لرئيس المؤتمر الدكتور “عدالة العجال” أعقبتها كلمة لرئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس لجنة التنمية المستدامة في ليبيا ، الدكتور “مفتاح عبدالواحد الحرير”، التي عرض من خلالها دور مجلس التخطيط في الاستعانة بالخبرات والكفاءات البشرية من أجل خدمة الاقتصاد والتنمية المستدامة في ليبيا.

وأشار الدكتور مفتاح أيضاً إلى أهمية محور المؤتمر واصفاً البحار والمحيطات بالمورد الذي لا ينضب والذي يجب أن يستغل بالصورة الصحيحة بدلاً من تركه كمكب للفضلات ومياه الصرف الصحي، منبهاً إلى أن العالم اليوم يعتبر البحار و النقل البحري والتجارة البينية والصيد البحري والطاقات البحرية مصادر مهمة ومستدامة ومن المفترض أن تساهم بدورها في تنوع الاقتصاد الليبي .

كما شارك في المؤتمر أعضاء لجنة التنمية المستدامة بمجلس التخطيط الدكتور “ياسين ابوسريويل” والدكتور “عبدالسميع معمر” في إدارة بعض جلسات المؤتمر خلال اليوم الأول ، كما شاركت الدكتورة “فاطمة الجويفي” من جامعة عمر المختار البيضاء في إدارة إحدى الجلسات العلمية في اليوم الأول أيضاً.

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