صندوق النقد: توقّعات بخسارة 15 تريليون دولار بسبب كورونا

رجّح النائب الأول لصندوق النقد الدولي، جيفري اوكاموتو، أن خسائر الناتج العالمي بسبب وباء كورونا خلال الفترة ما بين 2020 و2024؛ ستبلغ 15 تريليون دولار، أي ما يعادل 2,8٪.

اوكاموتو؛ أضاف، في بيانٍ نشره الصندوق الدولي على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن الدول تحتاج إلى سنوات لتجاوز تداعيات كورونا، مطالبًا باتخاذ المزيد من الإجراءات للخروج من الأزمة.

نائب رئيس صندوق النقد الدولي؛ أوضح أن الدول أنفقت منذ مارس 2020 نحو 16 تريليون دولار، فيما خصصت البنوك المركزية ما قيمته مجتمعة نحو سبعة تريليونات دولار؛ لتعزيز اقتصادات بلادنا في مواجهة تداعيات الفيروس.

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