في أول أيام العيد..رصيف الحريقة يستقبل ناقلة نفطية وجهتها اليونان

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأربعاء إن رصيف الميناء استقبل مساء الأمس ناقلة نفطية وجهتها اليونان.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية ( وندر اركتشرز) رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن 450 ألف برميل من النفط الخام ووجهتها اليونان.

وأشار المصدر إلى أن الإنتاج اليوم بلغ 250 ألف برميل والمستلم من حقلي مسلة والسرير، لافتا إلى أن عمليات الشحن تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح المصدر أن الشركة تحرص على حماية البيئة ومنع التلوث وذلك من خلال عمليات الشحن والتصدير من خلال الخبرات التي يكتسبها العاملين بمنسقة العمليات وقسم الرسو والشحن.

يشار إلى أن ميناء الحريفة النفطي في طبرق يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.