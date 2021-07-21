وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: اعتماد الميزانية يساعد الحكومة على تنفيذ كافة المشروعات

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قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة إن اعتماد الميزانية سيساعد الحكومة على تنفيذ كافة المشروعات والبرامج.

وأضاف جمعة – بحسب منصة “حكومتنا” الإعلامية التابعة للحكومة – أن الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدمة لمجلس النواب كانت حاضرة.

وأوضح وزير الدولة أنه تم تشكيل لجنة وزارية تختص بإعداد الميزانية بالشكل المطلوب وبوبت حسب المعتمد إلى 5 أبواب الأول تعاملت فيه حكومة الوحدة الوطنية مع النتائج التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة قبل اعتماد الحكومة التي عملت على توحيد الميزانية العامة للدولة.

وذكر أن الميزانية تضمنت بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة 161 ألف إفراج جديد وزيادة نصف مليار دينار لمرتبات صندوق التقاعد والباقي لا يوجد عليه أي ملاحظات مبينا وجود بعض الملحوظات حول الباب الثاني من الميزانية.

وأشار جمعة إلى أن هذه الملحوظات تم توضحيها من قبل وزير المالية خالد المبروك في الاجتماع التقابلي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وهو ما وصل إلى 12 مليار دينار بسبب توحيد المؤسسات ما بين الحكومتين السابقتين الوفاق والمؤقتة.

وبين الوزير أنه وبحساب ما تم اعتماده للحكومتين سيتم الوصول إلى هذا الرقم تقريبا مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي تم على سعر الصرف ولأن أغلب مشتريات الباب الثاني هي مشتريات إدارية تأثرت بالسعر الجديد المعدل في يناير الماضي إضافة إلى استحداث وزارات جديدة.

وأفاد جمعة أن الباب الثالث وجدت عليه ملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب ليقوم وزير التخطيط فاخر مفتاح بوفرنة بشرح تفصيلي لمخصصات هذا الباب المتعلق بالأساس بالبرامج والمشروعات وبالمجمل فإن 25% منه مخصصة لوزارة النفط و22% للكهرباء.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء :”إن التخصيصات تضمنت 8% للبعثات الدراسية و5% لاستكمال المركبات الجامعية و5% لسداد الالتزامات السابقة وهي في مجملها لا تحتاج إلى توضيح لمجلس النواب ولا يوجد فيها تفصيل من حيث التوزيع على البلديات كما ورد في بعض الملاحظات.

وأضاف جمعة أن 15% من تخصيصات هذا الباب تم تخصيصها لاستكمال عدد من المشاريع الصحية والتعليمية واستكمال 138 مدرسة تشمل كافة مناطق ليبيا ونحو 100 مرفق صحي وتم تقديم التفاصيل بالكامل لمجلس النواب.