“الغويل” يحذر من تأثير تأخر اعتماد الميزانية على الخطط الاقتصادية

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إن عدم اعتماد الميزانية سيؤثر، بشكل سلبي، على تنفيذ الخطط الاقتصادية في البلاد.

الغويل؛ أوضح في تصريحات رسمية، أن إدارته تسعى لإعادة الاقتصاد الليبي بعناصر محلية، مبينًا أن الحكومة تعمل باستراتيجية حلّ الأزمات وفق الأولويات المطلوبة؛ لتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار الغويل، في وقت سابق، في تصريحٍ خاصٍ لـ”218″ إلى أن ليبيا تحتاج إلى إنفاق 600 مليار دينار خلال عشر سنوات، على ملف إعادة الاعمار، مُبينًا أن خسائر الاقتصاد الليبي نتيجة الحروب المتكررة وحالة عدم الاستقرار؛ بلغت 600 مليار دولار.

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