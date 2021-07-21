تأخرت لسنوات.. ميزانية 2021 تتضمن 161 ألف إفراج جديد

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة عادل جمعة، أن الميزانية المقترحة على مجلس النواب تضمنت 161 ألف إفراج جديد، كانت متأخرة على مدى السنوات الماضية.

جمعة؛ أوضح، في تصريحاتٍ رسميةٍ، أن ميزانية مرتبات المنتسبين لصندوق التقاعد، التي تم تضمينها لميزانية 2021؛ زادت بما قيمته نصف مليار دينار.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ أشار إلى قيام وزير المالية خالد المبروك بتقديم أسباب ارتفاع الميزانية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من بينها ما نتج عنه من زيادات بعد توحيد المؤسسات بما قيمته 12 مليار دينار.

وأضاف جمعة أن أعضاء مجلس النواب سجّلوا تحفظهم على الباب الثالث المخصّص لبند التنمية والمقدر بنحو 22 مليار دينار، بأن مُخصّصات قطاع النفط منها تقدر بـ25%، فيما بلغت مُخصّصات شركة الكهرباء 22%.

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