الحريقة يصدر 450 ألف برميل نفط خام

رست على الرصيف النفطي لميناء الحريقة الناقلة “وندير” تمهيداً لشحن كميات من النفط الخام وتصديرها خلال الساعات المقبلة.

بيانات الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية أوضحت بأن الناقلة “وندير” ستصدر 450 ألف برميل من النفط الخام .. وكانت الفرق الفنية في الحريقة التابعة لشركة الخليج العربي قد نجحت في شحن الناقلة “يانسي” التي صدرت على متنها 600 ألف برميل.

وتسعى ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي مع حلول ديسمبر المقبل، ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يوميًا، تزامنًا مع طلب وزير النفط والغاز “محمد عون” من الحكومة تخصيص “7” مليارات دينار، لتطوير بعض

الاكتشافات، ورفع إنتاج النفط والغاز.

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