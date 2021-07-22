اجتماع لمتابعة وضع المراكز وسير العمل وكيفية تقديم الخدمة لمصابي فايروس كورونا بمدينة طرابلس

اجتمع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “سمير كوكو”، مع كافة الادارات والمكاتب وجهاز الإسعاف والطواري.

تناول الاجتماع مناقشة الاجراءات المالية للعاملين بمراكز العزل ووضع الاكسجين وانسيابية التزويد، حيث تم اعطاء التعليمات للشؤون الادارية والمالية وادارة الطواري وادارة الشؤون الطبية بمتابعة صرف المكافئات المالية باسرع وقت، وكذلك تقديم مايعيق تسديد المكافئات.

كماراعطيت التعليمات لإدارة التفتيش بمتابعة ومراجعة كافة مراكز العزل والفلترة في كافة ربوع ليبيا، وكذلك تقديم كافة البيانات التي تشمل الإحصاءات الدقيقة لتسهيل تسيير اعمالها، بالإضافة إلى وضع الأكسجين في كافة المراكز وكلفت إدارة المشروعات والطواري بمتابعة الملف وحل كافة المختنقات التي تعيق انسيابية تزويد الاكسجين لوجستية او مالية وتقديم مايعيق الامدادات لعرضها وايجاد الحلول المناسبة لها.

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