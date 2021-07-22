خطط مصرية لزيادة التبادل التجاري مع دول قارة أفريقيا

أكد رجال أعمال مصريون أن الاهتمام بالسوق الأفريقية؛ سيُعزّز صادرات بلادهم خلال السنوات المقبلة.

و قال رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد السويدي، في تصريح لوكالة “الشرق الأوسط” إن اللجنة الأفريقية في الاتحاد تدرس، بشكل جدّي، متطلبات السوق في قارة أفريقيا.

بدورها، قالت وزيرة التجارة المصرية، نيفين جامع، في وقت سابق، إن البعثة التجارية الأولى التي زارت الكاميرون والسنغال؛ تمكنت من إبرام عقود بقيمة 26 مليون دولار، شملت اتفاقيات لتصدير الأسمنت والأسمدة ومواد العزل وأنظمة الري الزراعي، وبعض الصناعات المصاحبة.

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