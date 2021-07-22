اقتصاد

خطط مصرية لزيادة التبادل التجاري مع دول قارة أفريقيا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رجال أعمال مصريون أن الاهتمام بالسوق الأفريقية؛ سيُعزّز صادرات بلادهم خلال السنوات المقبلة.

و قال رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد السويدي، في تصريح لوكالة “الشرق الأوسط” إن اللجنة الأفريقية في الاتحاد تدرس، بشكل جدّي، متطلبات السوق في قارة أفريقيا.

بدورها، قالت وزيرة التجارة المصرية، نيفين جامع، في وقت سابق، إن البعثة التجارية الأولى التي زارت الكاميرون والسنغال؛ تمكنت من إبرام عقود بقيمة 26 مليون دولار، شملت اتفاقيات لتصدير الأسمنت والأسمدة ومواد العزل وأنظمة الري الزراعي، وبعض الصناعات المصاحبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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