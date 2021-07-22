بوليتيكو: شركة أمريكية تنهى عقد مع باشاغا بقيمة 50 ألف دولار دون توضيح الأسباب

أكدت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن مكتب المحاماة رويس براونستاين لم يعد يمثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بعد أن أنهى تسجيله وشراكته معه في غضون أسابيع فقط من توقيع عقد للضغط نيابة عنه في واشنطن بشأن جهود مكافحة الفساد والترويج للانتخابات.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه كان من المفترض أن تدر هذه الصفقة على مكتب المحاماة 50 ألف دولار شهريا وفقا لنسخة من العقد نشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية لكن تم إنهاؤها في 9 يوليو الجاري وفقا لتقرير جديد فيما لم يرد “براونستاين” على طلب للتعليق على أسباب إلغاء العقد حسب قولها.

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