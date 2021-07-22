الليبية للحديد والصلب: معدلات إنتاج الأكسجين “الطبي” مستقرة

أكدت الشركة الليبية للحديد والصلب أن إنتاجها من الأكسجين “الطبي”، مستقر جدًا، وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات وبنقاء عالٍ بنسبة (99,9).

وقالت الشركة: بدأت، اليوم، أعمال التشغيل التجريبي للمصنع الجديد والذي يُعد المصنع الأضخم على مستوى الدولة الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بـستة آلاف لتر من الأكسجين “الطبي”، بمعدل 700 اسطوانة يوميًا.

وأضافت: على المواطنين الذين يكون لهم مرضى خارج مراكز العزل وبحاجة إلى الأكسجين “الطبي”، التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة اسطواناتهم مجانًا.

وثمّنت الشركة جهود أفراد قسم خدمات الغاز؛ الذين واصلوا عملهم الدؤوب دون انقطاع أو توقف؛ خدمةً للمواطنين ولتوفير الأكسجين “الطبي”، رغم توقف المصانع الإنتاجية والمرافق الأخرى بالشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية