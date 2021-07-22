الأناضول: في حال إعتماد الميزانية ستتجاوز صادرات تركيا إلى ليبيا 3 مليارات دولار

قال مرتضى كرانفيل في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إن تركيا باتباع السياسات الصحيحة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في فترة إعادة الإعمار في ليبيا .

وفي إشارة إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة بعناية ، قال كارانفيل تركيا لديها الدراية والمعرفة الكاملة بثقافة الأعمال في ليبيا .

وأكد أنه لا توجد مشاكل أمنية لرجال الأعمال الأتراك في ليبيا ،في الفترة من يناير إلى يونيو بلغت الصادرات من تركيا إلى ليبيا ما يقرب من 1.2 مليار دولار بزيادة قدرها 72.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وبلغت الأرقام 1.7 مليار دولار و 2.1 مليار دولار في 2019 و 2018 على التوالي.

من جهة أخرى ، أوضح كرانفيل إن صادرات مواد البناء إلى ليبيا توقفت بسبب عدم موافقة مجلس النواب في طبرق على الميزانية

وتعني الموافقة على الميزانية تصدير مواد البناء التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص واستئناف أعمال المقاولات المقدمة بشكل رئيسي من تركيا ، بحسب كارانفيل.

وأضاف أنه في حالة الموافقة على الميزانية ، ستتجاوز صادرات تركيا إلى ليبيا 3 مليارات دولار في عام 2021.

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