البيانات الاقتصادية لليبيا مفقودة ..فوربس الأمريكية تعلن عن التفاصيل

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن اسم ليبيا شُطب من القائمة في تقرير حديث نشرته المجلة عن حجم ديون الدول العربية لعام 2021 فيما يتعلق بإجمالي الناتج بسبب غياب البيانات المحلية وعدم توفرها.

تصدرت السودان ترتيب الدول العربية ، حيث بلغ ديونها الخارجية 211٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، تليها البحرين ولبنان ومصر وتونس ولم يشمل التقرير المناطق والدول التي تعاني أيضًا من عدم الاستقرار ، بما في ذلك الضفة الغربية وسوريا.

وبحسب المجلة إن البلدان المدينة والدائنة تعتمد على البيانات الاقتصادية لتعزيز التنمية وتحديد نقاط الضعف وبناء خطط استراتيجية لتحسين الاقتصاد وتطوير الناتج المحلي .

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