لتغطية الطلب.. “البريقة” ترفع مستوى إمداد “مستودع سبها”

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، عن رفع مخصّصات وقود البنزين المرسل إلى مستودع مدينة سبها لمواجهة الطلب.

البريقة؛ قالت إن المخصصات اليومية بلغت 400 ألف لتر يتم توزيعها على محطات الوقود، بالتنسيق مع بلديات المنطقة الجنوبية

وذكرت أن نقاط التوزيع الممتدة من منطقة الشوريف وحتى براك الشاطئ؛ مستمرةٌ في إمداد المواطنين بالبنزين بشكل مستمر.

وتعدّ ليبيا أرخص الدول العربية من حيث سعر لتر البنزين والديزل المخصصان للمركبات، إذ يبلغ سعر اللتر 15قرشًا، وتدعم خزانة الدولة العامة سنويا بالمليارات الوقود المستورد فيما تُعاني الحدود الليبية بسبب سوء التأمين؛ الأمر الذي ينتج عنه تهريب ملايين اللترات من الوقود سنويًا، ممّا أسفر عن خسارة 750 مليون دولار سنويًا للدولة الليبية نتيجة عمليات التهريب.

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