بعد تقلبه لأيام قليلة.. سعر صرف الدولار الامريكي يتجه لثاني مكسب أسبوعي

يتجه سعر صرف الدولار الامريكي اليوم لإنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة بعد تقلب لأيام قليلة، عندما تعرضت العملات لضربة بسبب تحول في الإقبال على المخاطرة، فيما تركز السوق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% خلال الأسبوع، كما ارتفع بشكل طفيف اليوم الجمعة 23 تموز/يوليو 2021 إلى 92.891.

ونزل سعر صرف الين مقابل الدولار الامريكي، وهو ملاذ آمن، بحوالي 0.2% خلال الأسبوع، وبلغ في أحدث تعاملات 110.36.

ومن جهة أخرى، استقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكي عند 1.1772 دولار.

وتعافى الجنيه الإسترليني من خسائره الحادة التي بلغت 1.3% خلال الأسبوع، ليستقر عند 1.3741 دولار.

ومع ذلك، انخفض الدولار الأسترالي، والذي يُنظر إليه غالبا على أنه مؤشر على الرغبة في المخاطرة، بنسبة 0.3% إلى 0.7360 دولار اليوم، ويتجه لانخفاض 0.5% خلال الأسبوع، ووهو ما سيكون رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

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