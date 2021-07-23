مصر ترفع سعر البنزين للمرة الثانية منذ 2019

رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أسعار البنزين، للمرة الثانية، منذ تأسيسها في عام 2019.

وسجّلت الأسعار الجديدة ارتفاعًا بمقدار 20 و25 قرشًا للتر، ومع صباح اليوم الجمعة؛ باعت محطات الوقود البنزين 80، بستة جنيهات وخمسة وسبعين قرشًا، فيما بلغ سعر لتر البنزين 92، ثمانية جنيهات.

وحدّدت اللجنة سعر لتر البنزين 95، عند تسعة جنيهات للتر بدلاً من ثمانية جنيهات وخمسة وسبعين قرشًا.

وتعدّل مصر أسعار منتجاتها البترولية بشكل ربع سنوي؛ لمواكبة أسعار النفط العالمية، وبما يتماشى مع الطلب في السوق المحلي.

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