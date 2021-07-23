اسعار الذهب اليوم تسجل اول انخفاض اسبوعي منذ اكثر من شهر

سجلت اسعار الذهب اليوم عالمياً اول انخفاض اسبوعي منذ اكثر من شهر، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي والذي يجعل المعدن الاصفر اكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الاخرى.

وقد استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية، الجمعة، عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع بنسبة 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، حيث استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

كما وتراجعت اسعار الفضة اليوم 0.2 % إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي، وارتفع سعر البلاديوم 0.4 % إلى 2727.94 دولار، واستقرت اسعار البلاتين اليوم عند 1092.71 دولار.

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