مسؤولة أممية في تصريحات ل “واشنطن بوست الأمريكية”.. سبع زوارق تم اعتراضهم قبالة السواحل الليبية لتهريب مئات المهاجرين

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن صفاء مسيهلي متحدثة المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض 4 قوارب في البحر المتوسط وغرق 20 مهاجرا كانوا على متن أحد الزوارق.

وقالت مسيهلي إن الجهة التي انطلق منها المهاجرون لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنه منذ الثلاثاء تم اعتراض سبع زوارق لتهريب مئات المهاجرين قبالة الساحل الليبي.

من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعيد قسرا أكثر من 7000 شخص إلى معسكرات الاعتقال في ليبيا، بعد أن تم اعتراضهم في البحر.

في وقت سابق من الشهر الحالي، اعترفت السلطات الليبية بأن إحدى سفن حرس السواحل أطلقت عيارات تحذيرية على قارب مهاجرين في المتوسط​​، في محاولة لمنعه من العبور إلى أوروبا، ما عرض حياة المهاجرين لمزيد من الخطر وفقا للصحيفة.

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