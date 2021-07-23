شيخة إماراتية تمثل مؤسسة حفتر شرق البلاد.. بينما الوطنية للنفط في طرابلس تنفي علاقتها بها

دعت مؤسسة إماراتية الشيخة هند القاسمي، عضو في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية شرق البلاد وهيئة الاستثمار العسكري الليبية، لحضور مؤتمر حول الاستثمار.

وكان حفتر قد عين الشيخة المذكورة في مؤسسته النفطية التي أقامها بطريقة غير شرعية.

وحسب الموقع الرسمي لمؤتمر، الاستثمار العالمي والتنمية المستدامة، فإن هذا التجمع يهدف إلى جمع كبار قادة الأعمال وصانعي السياسات والشخصيات العامة، وذلك لتحديد مسار العمل لمواجهة التحديات الوجودية بما في ذلك تغير المناخ و الاقتصادات القائمة على الوقود الأحفوري والاكتظاظ السكاني والفقر.

وتأتي هذه الخطوة لتدلل على أن الإمارات ما زالت مستمرة في دعمها للخليفة حفار على الساحة الليبية.

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