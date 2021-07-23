اقتصاد

خاص..نائب بالبرلمان الإيطالي في تصريحات لصدى الاقتصادية: عمليات تهريب صادرات النفط غير المشروعة مراقبة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح النائب بالبرلمان الإيطالي لويجي يوفينو لصحيفة “صدى” الاقتصادية اليوم الجمعة إن مهمة إيريني في ليبيا تراقب وتجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا .

كما قال أن إنهاء هذه العملية البحرية يساهم في تفكيك نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات وتسيير الدوريات جواً.

وأضاف يوفينو: إن مبادرتنا لدعم السلطات الليبية مستوحاة من مبدأ حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد، ولا تزال ليبيا بلدًا هشًا ومساهمتنا ضرورية من أجل منطقة متوسطية أكثر أمانًا وفقا ليوفينو .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • ايطاليا احدى الدول التي نهبت وساهمت وساعدت في نهب ليبيا، من خلال:
    1- لاأحد يعلم شئ عن الغاز ولا اين تذهب ايراداته وكل الغاز تقريباً يصدر الى ايطاليا.
    2- ابرمت دولة المافيا ايطاليا اتفاقيات مع اشخاص مجرمين ومطلوبين للعدالة الدولية (العمو والبيدجا).
    3- ساعدت تركيا في احتلال ليبيا مقابل تقاسم بعض الغنائم على حساب الشعب الليبي.

    كله موثق ياإيطاليا…!

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