خاص..نائب بالبرلمان الإيطالي في تصريحات لصدى الاقتصادية: عمليات تهريب صادرات النفط غير المشروعة مراقبة في ليبيا

صرح النائب بالبرلمان الإيطالي لويجي يوفينو لصحيفة “صدى” الاقتصادية اليوم الجمعة إن مهمة إيريني في ليبيا تراقب وتجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا .

كما قال أن إنهاء هذه العملية البحرية يساهم في تفكيك نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات وتسيير الدوريات جواً.

وأضاف يوفينو: إن مبادرتنا لدعم السلطات الليبية مستوحاة من مبدأ حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد، ولا تزال ليبيا بلدًا هشًا ومساهمتنا ضرورية من أجل منطقة متوسطية أكثر أمانًا وفقا ليوفينو .

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