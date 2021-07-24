الإمداد الطبي يشرع في توزيع 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي بالأماكن العامة بطرابلس

أعلن جهاز الإمداد الطبي عن شروع مخزن الحلقة الباردة في توزيع عدد”40″، الف جرعة من اللقاح الروسي”، الجرعة الاولى لمستحقيها من المواطنين في عدد من الأماكن العامة بمدينة طرابلس.

وأفاد أمين المخزن الدكتور “عبدالمنعم العوزي” أنه قد تم تكليف فرق فنية متخصصة من قبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في كل من ميدان الشهداء، والساحة العامة الملاصقة لمستشفى ابوسليم للحوادث والجراحات.

بالإضافة إلى العيادة المجمعة القرقني في منطقة عين زارة.، ومنطقة سوق الجمعة بالقرب من فرع المركز الوطني لمكافحة الامراض، والساحة العامة الملاصقة للمركز الصحي ابوشوشة بمنطقة تاجوراء، وأمام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي.

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