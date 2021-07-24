الرقابة على الأغذية والأدوية يرصد عدداً من الملاحظات خلال جولته لنقاط التطعيم بميدان الشهداء

قام مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدلله محمد عبدلله بزيارة إلى نقاط التطعيم الميدانية بميدان الشهداء للتلقيح ضد فايروس كورونا للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الصحية المطلوبة و المعتمدة.

كما رافقه رئيس اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة من المركز عبدلله إبراهيم وأعضاء ومفتشي المركز.

كما رصد المركز عدداً من الملاحظات وتتضمن أن اللقاح المستخدم نوع سبوتنيك sputnik v الجرعة الأولى، وأنه تم معايرة درجات التبريد للقاح والتي كانت مناسبة مسجلة (-20 ْ) وأنه يوجد بديلة للطاقة ( مولد كهربائي )

كما أن الطواقم العاملة تعمل بشكل منتظم وانسيابي وأن التهوية و الاضاءة داخل الخيمة غير جيدة، كما يوجد ازدحام وعدم تنظيم للطوابير للمواطنين الراغبين بالتلقيح وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أكد المركز على استمرار مفتشيه بجولتهم لتغطي كامل نقاط التطعيم الميدانية.

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