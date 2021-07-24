مركزي البيضاء يحدد موعد استئناف عمل المصارف واتخاذه إجراءات وقائية

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رسالة إلى المدراء العاملين ومدراء إدارات المناطق بالمصارف.

حيث أفاد بأن تم صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي البيضاء بتعديل ساعات الدوام الرسمي للعمل المحددة للتوقيت الصيفي ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/يوليو /2021 م، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما يتم تحديد التوقيت على نحو الأتي بالنسبة للموظفين من ساعة (09:00) صباحاً إلى الساعة (13:00) ظهراً وثانياً بالنسبة للمواطنين من ساعة (09:30) صباحاً إلى الساعة (12:30) ظهراً.

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