مركزي البيضاء يحدد موعد استئناف عمل المصارف واتخاذه إجراءات وقائية

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رسالة إلى المدراء العاملين ومدراء إدارات المناطق بالمصارف.
حيث أفاد بأن تم صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي البيضاء بتعديل ساعات الدوام الرسمي للعمل المحددة للتوقيت الصيفي ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/يوليو /2021 م، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما يتم تحديد التوقيت على نحو الأتي بالنسبة للموظفين من ساعة (09:00) صباحاً إلى الساعة (13:00) ظهراً وثانياً بالنسبة للمواطنين من ساعة (09:30) صباحاً إلى الساعة (12:30) ظهراً.
أضف تعليقـك