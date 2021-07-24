اقتصاد

بعد إجازة العيد .. المركزي يعلن مواعيد العمل في المصارف التجارية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعديل مواعيد العمل بالمصارف التجارية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل .

وأكد مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة عوض الشكري في خطاب موجه للمدراء العامين بالمصارف ومدراء إدارات المناطق بالمصارف صدور تعليمات من المصرف بتعديل ساعات الدوام الرسمي للعمل المحددة للتوقيت الصيفي ابتداء من يوم الثلاثاء القادم من أجل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب التوقيت الصيفي فإن عمل الموظفين يبدأ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 13 ظهرا أما بالنسبة للجمهور فيمكنهم التعامل مع المصرف من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

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اخبار ليبيا 24

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