“العكاري” يكشف موعد صرف علاوة الأبناء

قال مصباح العكاري عضو اللجنة الفنية المشتركة المكونة من قطبي المصرف المركزي في تصريح نشره المركز الإعلامي للوزارات والهيئات العامة بأن المركزي سيحيل هذا الأسبوع علاوة الأبناء لحسابات المواطنين عن الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أكدت خلال تصريحات رسمية نهاية الأسبوع الماضي أن الوزارة أنهت إجراءات صرف علاوة الأبناء.

العكاري أضاف في تصريحاته الرسمية أن المركزي سيحيل أيضا مرتبات الشركات المتعثرة عن ستة أشهر دون الكشف عن إجمالي قيمتها.

وخصصت حكومة الوحدة قبل أسبوعين ما قيمته مليار دينار لتغطية الإنفاق على علاوة الأبناء ممن هم دون الـ18 عشر عاما.

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