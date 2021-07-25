اقتصاد

“العكاري” يكشف موعد صرف علاوة الأبناء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصباح العكاري عضو اللجنة الفنية المشتركة المكونة من قطبي المصرف المركزي في تصريح نشره المركز الإعلامي للوزارات والهيئات العامة بأن المركزي سيحيل هذا الأسبوع علاوة الأبناء لحسابات المواطنين عن الربع الثاني من العام الجاري.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أكدت خلال تصريحات رسمية نهاية الأسبوع الماضي أن الوزارة أنهت إجراءات صرف علاوة الأبناء.

العكاري أضاف في تصريحاته الرسمية أن المركزي سيحيل أيضا مرتبات الشركات المتعثرة عن ستة أشهر دون الكشف عن إجمالي قيمتها.

وخصصت حكومة الوحدة قبل أسبوعين ما قيمته مليار دينار لتغطية الإنفاق على علاوة الأبناء ممن هم دون الـ18 عشر عاما.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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