الوطنية للنفط تستمر في دعم البلديات لتعزيز الإمداد المائي

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالبدء في تنفيذ عدة مشاريع تم الإتفاق عليها ضمن خطة سنة 2021م في عدة بلديات ، حيث تمت المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء خزان خرساني أرضى بسعة 1000 متر مكعب ببلدية جادو ومشروع إنشاء عدد 2 خزانات علوية ببلدية الرجبان وذلك لغرض فك مختنق نقص الامداد المائي بهذه البلديات.

وتم أيضاً البدء في مشروع صيانة عدد 24 خزان خرساني علوي ببلديات أوباري ، بنت بية والغريقة وإستكمال أعمال التجهيزات والبدء في مرحلة المعالجة وفق المواصفات الفنية المتبعة في هذا المجال والشروع في حفر عدد 10 ٱبار مياه موزعة على هذه البلديات.

حيث يتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع من قبل الفرق الفنية المشكلة المكونة من عناصر من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اكاكوس وشركة ريبسول وبإشراف مكتب التنمية المستدامة بشركة أكاكوس.

وبحسب المؤسسة فإن الانتهاء من هذه المشاريع وتسليمها للجهات المستفيذة سيتم مع نهاية السنة لتساهم في التخفيف من معاناة المواطنين ودعم الإمداد المائي في هذه البلديات والبدء في مشاريع أخرى وفق الخطة السنوية الموضوعة.

كما أوضح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبدالدائم” بأن المؤسسة في تواصل وتفاوض مستمر مع الشركاء الأجانب من الشركات النفطية الكبرى من أجل المساهمة وتقديم المزيد من الدعم وتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع في المناطق المجاورة للعمليات النفطية .

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