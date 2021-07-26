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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 26/07/2021

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 26 يوليو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.06 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.07 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.11 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.08 دينار

اليورو = 5.87 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.83 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ211 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ246.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ282 دينار

كسر الفضة 2.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.83 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.81 “مصرف الوحدة” – 5.18 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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  • اللهم يارب العالمين خالق السموات والأرض ـ كما أهلكتت القرون الأولون وطغيان فرعون وحسد الهائمون ـ دمر على الخرّاصون والمشعوذون والمكذبونـ والظالمون والجاحدون ـ والمزورون والحاسدون ـ وانت بهم لقوي عزيز عليم ـ ولو كانوافي أقطار ابسموات والأرض أو بروج مشيدة أو قلاع محصنة أوفي سائر ما خَلقت ـ والله عزيز حكيم .اللهم أمين – اللهم أمين – اللهم أمين -اللهم أمين

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