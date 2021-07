عُقِدت اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، مائدة مستديرة مع غرفة التجارة الأمريكية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولاند.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن السفير نورلاند قوله: “المائدة المستديرة التي عقدت اليوم مع غرفة التجارة الأمريكية فرصة لفهم كيف يمكن للشركات الأمريكية أن تتعاون مع الشركات الليبية وخلق فرص اقتصادية إضافية لليبيين”.

وأشار السفير إلى أن الشركات الأمريكية الممثلة اليوم توظف آلاف الليبيين في العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة والبناء والخدمات المالية.

