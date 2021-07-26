اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف من فيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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