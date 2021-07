تراجع أسعار النفط بفعل انتشار كورونا والفيضانات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وكذلك الفيضانات في الصين، أثر التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.3 بالمئة إلى 73.15 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 71.11 دولار للبرميل منخفضا 96 سنتا. وفي وقت سابق، نزل العقدان ما يزيد عن دولار.

وواصلت الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في مطلع الأسبوع الجاري، فيما سجلت بعض الدول زيادات يومية قياسية ومددت إجراءات العزل العام، التي قد تبطئ الطلب على النفط. وشهدت الصين، أكبر مستورد في العالم للخام، أيضا زيادة في الإصابات بكوفيد-19 بينما هي تواجه فيضانات شديدة وإعصارا في أجزاء بوسط وشرق البلاد.

كما قد تؤدي حملة تشنها بكين على سوء استخدام حصص الاستيراد، مصحوبة بتأثير ارتفاع أسعار الخام، إلى انخفاض نمو واردات الصين من النفط لأدنى مستوى في عقدين في عام 2021، على الرغم من التوقعات بزيادة معدلات التكرير في النصف الثاني من 2021.

ومن المتوقع أن تظل أسواق النفط العالمية في حالة عجز، على الرغم من قرار مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج لبقية العام.

