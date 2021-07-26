اجتماع لمناقشة حادث فوران البئر ( د 34 آ) بحقل ( 103 – د ) التابع لشركة الزويتينة للنفط

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين، وبحضور مدير إدارة الانتاج “أنور عقيل” مع رئيس لجنة إدارة شركة زويتينة المكلف “عبدالحميد المجدوب” وبمداخلة هاتفية مع رئيس مجلس إدارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز “مسعود سليمان”

تم خلال الاجتماع مناقشة حادثة فوران الغاز لبئر التصريف ( د 34 آ) بحقل ( 103 – د ) ، وكذلك الجهود المبذولة من شركة الزويتينة وإلى دور باقي الشركات المشغلة للمؤسسة الوطنية للنفط في التآلف والتكاتف وتبادل الخبرات بينها في سبيل السيطرة على هذا الفوران خلال الساعات القادمة.

حيث يذكر أن البئر ( د 34 آ) بحقل ( 103 – د ) قد تم الانتهاء من صيانته مؤخراً بهدف تحويله من بئر تصريف الى بئر حقن، وكذلك المساهمة في زيادة القدرة الانتاجية للحقل والمحافظة على ضغط المكمن وتسيير الأعمال.

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