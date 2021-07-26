علي العابد يؤكد على ضرورة تفعيل مكاتب المنطقة الجنوبية بالشكل الحقيقي لتقديم الخدمات للمواطنين

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اجتماعا بحضور مدير إدارة متابعة مكاتب العمل “زهير مسعود “، ومدير إدارة التدريب المهني بالوزارة “رمزي ميلاد”، ومدير مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية “مسعود ماضي”، مع مدراء مكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية في قاعة بيت الثقافة سبها.

حيث استمع العابد إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه مكاتب العمل بالبلديات، واستعرض الوزير خطة عمل الوزارة وآلية التنسيق لتنفيذها فيما يخص ملف تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والخريجين، وملف تنظيم العمَّالة الأجنبية، وكيفية تنظيمها ورصدها وفق التشريعات والقوانين المعمول بها.

وفي ختام الاجتماع أكد العابد على ضرورة تفعيل المكاتب بالشكل الحقيقي، وتقديم الخدمات للموطنين، وأضاف مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه هذه المكاتب، وأن أول خطوة في تقريب المسافات كانت باستحداث ديوان للوزارة في المنطقة الجنوبية بمدينة سبها، وفرع لمركز التوثيق والمعلومات بمدينة سبها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية