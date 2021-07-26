وكالة روسية: الوحدة الوطنية تحقق في تأخر روسيا لتسليم جرعة إضافية من لقاح سبوتنيك

قالت وكالة إيتار تاس الروسية اليوم الإثنين إن ليبيا بدأت تحقيقًا رسميًا في تأخر روسيا لتسليم لقاح Sputnik V ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب الوكالة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أنها ستبدأ التحقيق مع اللصوص الذين أضعفوا بشكل كبير حملة التطعيم في البلاد .

تلقت ليبيا الدفعة الأولى من لقاح Sputnik V في أبريل وتم تسليمها لاحقًا في يونيو ويوليو ، لكنها طلبت 500000، في انتظار جرعة إضافية .

لم يستجب صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، الذي يمول تطوير Sputnik V ويراقب صادراته ، لطلبات التعليق على الوضع وفقا للوكالة.

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