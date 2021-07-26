شركة هاتف ليبيا تقوم بتوقيع اتفاقية مشروع الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة انفنيرا الأمريكية

قامت شركة هاتف ليبيا إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للإتصالات بتوقيع اتفاقية رائدة لتطوير مشروع الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة انفنيرا الأمريكية،بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب والمبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

حيث يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الأعمال بكفاءة عالية، ويسعى إلى توفير سعات التراسل المتزايدة وتأمينها من الاختراقات الخارجية بسبب التطور السريع لقطاع الاتصالات في ليبيا وتزايد الطلب على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتحول الرقمي.

كما يوفر خاصية نقل آلي لحركة التراسل لضمان توفير مسارات بديلة في حال انقطاع الكابل أو حدوث عطل أو انقطاع في التيار الكهربائي على معدات التغذية، حيث ستقوم شركة انفنيرا باستخدام تقنية شبكة الألياف البصرية ذات التبديل التلقائي Automatically Switched Optical Network (ASON) لضمان استقرار الشبكة.

يفتح هذا المشروع افاق للتعاون الاقتصادي المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في الاستفادة من الخبرات الأمريكية على صعيدي الاستثمار والتطوير في قطاع آخر يضاف إلى قطاعي النفط والغاز والتعاون الأمني، ويعطي لليبيا القدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في الربط بين أوروبا وأفريقيا.

ويهدف أيضاً إلى توفير السعات والحماية السبرانية لعدد 60 موقع في كامل التراب الليبي بإستخدام معدات شبكة ألياف بصرية متطورة وتقنيات حديثة لتصل القدرة التشغيلية للسعات إلى 600 جيجابايت على الشريط الساحلي و200 جيجابايت للمنطقة الجنوبية قابلة للزيادة والتطوير لتصل سعة الشبكة إلى 9 تيرا بايت.

وخلال الكلمة التي ألقاها الدبيبة قال: ” نعرب عن سعادتنا لتوقيع الاتفاقية بين شركة هاتف ليبيا وشركة انفنيرا الأمريكية واعتبارها الخطوة الأولى في الدفع بعلاقات اقتصادية ليبية أمريكية قوية تدفع لعودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة كما أن مثل هذه الاتفاقيات تعزز الثقة في أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلاله أبنائنا بفرص متساوية للمشاركة في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشتهم.

وقال قرقاب: “إن الشراكة مع انفنيرا تأتي ضمن التزام القابضة للاتصالات بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية وتلبية كافة احتياجات العملاء وتحقيق الهدف الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وتسهم هذه الاتفاقية إلى تقوية قطاع الاتصالات في كافة مناطق البلاد مما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات الخدمية والانتاجية، وتعتبر هذه الاتفاقية فاتحة التعاون الليبي الأمريكي في قطاع الاتصالات ونتطلع لمزيد من الشراكة بين البلدين”.

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