الشنطي يطالب الحكومة وشركتي ليبيانا والمدار بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جائحة كورونا

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي”

رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة جائحة كورونا.

حيث أن الهيئة ستفتح تحقيق حيال تأخر الجرعة التانية من اللقاح الروسي “Sputnik V”، وكذلك عن التجاوزات بخصوص مراكز العزل.

كما طالبت الهيئة شركتي المدار الجديد وليبيانا بضرورة نشر إعلانات توعوية وإرشادية عن مخاطر الجائحة، مع توجيه دعوات للمواطنين للتوجه إلى حملة التطعيمات الوطنية التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمختلف الساحات العامة المخصصة.





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