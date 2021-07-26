الشنطي يطالب الحكومة وشركتي ليبيانا والمدار بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جائحة كورونا

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي”
رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة جائحة كورونا.
حيث أن الهيئة ستفتح تحقيق حيال تأخر الجرعة التانية من اللقاح الروسي “Sputnik V”، وكذلك عن التجاوزات بخصوص مراكز العزل.
كما طالبت الهيئة شركتي المدار الجديد وليبيانا بضرورة نشر إعلانات توعوية وإرشادية عن مخاطر الجائحة، مع توجيه دعوات للمواطنين للتوجه إلى حملة التطعيمات الوطنية التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمختلف الساحات العامة المخصصة.
أضف تعليقـك