انخفاض السندات المصرفية إثر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

شهدت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضاً حاداً -الاثنين- بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وأبرزها حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

ونزل إصدار السندات المعتمدة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار “2.6” سنت ليتداول عند 86.005 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس – حسب ما كشفت عنه بيانات تريدويب.. فيما نزلت السندات المعتمدة باليورو التي ينتهي أجلها في 2024 بأكثر من “3” سنتات إلى 86.348 سنتا في اليورو، قرب أدنى مستوى في “9” أشهر – أيضاً حسب بيانات تريدويب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية