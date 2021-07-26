العامة للكهرباء تعلن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي ومنخفض مسافة 3900 متر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي ومنخفض مسافة 3900 متر بعين زارة والنجيلة وزليتن وقصر بن غشير .

حيث قامت اليوم الإثنين مجموعة خارجة عن القانون بالإعتداء على خط الترهوني وسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفص مسافة 2200 متر بدائرة توزيع عين زارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر على خط ابوشحمة فرعية السطيل بدائرة توزيع النجيلة، كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط سويسي مسافة 600 متر بدائرة توزيع غرب زليتن، بالإضافة إلى الإعتداء على خط بن غشير فرعية الجمرك وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 300 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير مما تسبب في فصل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين.

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