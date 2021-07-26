تركيا تعدّ مشروعا يُنظّم تجارة وصناعة العملات الرقمية

أعدت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروعًا يهدف لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية المشفّرة؛ وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان؛ لمناقشته.

وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها، أنها تسعى لاعتماد المشروع خلال أكتوبر المقبل، سعيًا لحماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال.

واعتبر مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سوق التبادل والصرف، واعتماد العملات الرقمية كبديلٍ عن الليرة التركية، التي أنهكها التضخم وارتفاع الديون، وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية.

جديرٌ بالذكر أن تركيا فرضت، في وقتٍ سابقٍ، جملةً من القيود على منصّات تداول العملات الرقمية المشفّرة.

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