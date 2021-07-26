اقتصاد

طرابلس.. الاستعداد لإطلاق معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينطلق في الأول من أغسطس المقبل معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية بمشاركة 26 مؤسسة وشركة بينها مصارف.. حيث قال مصدر يعمل في وزارة الاقتصاد لقناة 218 إن المعرض الذي تستمر أعماله “3” أيام سيشهد إبرام عقود بين شركات الدفع الإلكتروني والمصارف ورواد الأعمال من أصحاب التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.

وسيشارك في المعرض القطاع اللوجستي المتمثل في شركات الشحن والبريد .. وكان مؤشر التجارة الالكترونية “B2C” قد وضع ليبيا في المرتبة 85 عالمياً من حيث انتشار وقوة التجارة الالكترونية للعام 2020 فيما وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت بين السكان إلى 75% .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا موضوع فارغ وتافه ـ وضروري لجنة الرقابة المالية توقف العبث لأموال المسزانية المخصصةللاصلاحاتى اصلاح بيوت االماطمين الليبيين أولوية قصوى من هالعبث وعدم الاصلاح ـ هذا فساد واضح واللببيين مش ناقصين الكترونات ..
    بناء
    تشييد
    نظام
    إصلاح
    نظافة وعي أمن وعدالة وتقدم ووعي ـ وارشاد

    رد

  • هذا موضوع فارغ وتافه ـ وضروري لجنة الرقابة المالية توقف العبث لأموال الميزانية المخصصةللاصلاحاتى اصلاح بيوت االماطمين الليبيين أولوية قصوى من هالعبث وعدم الاصلاح ـ هذا فساد واضح واللببيين مش ناقصين الكترونات ..
    بناء
    تشييد
    نظام
    إصلاح
    نظافة وعي أمن وعدالة وتقدم ووعي ـ وارشاد

    رد