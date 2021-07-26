طرابلس.. الاستعداد لإطلاق معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية

ينطلق في الأول من أغسطس المقبل معرض ليبيا للتجارة الإلكترونية بمشاركة 26 مؤسسة وشركة بينها مصارف.. حيث قال مصدر يعمل في وزارة الاقتصاد لقناة 218 إن المعرض الذي تستمر أعماله “3” أيام سيشهد إبرام عقود بين شركات الدفع الإلكتروني والمصارف ورواد الأعمال من أصحاب التطبيقات والمتاجر الإلكترونية.

وسيشارك في المعرض القطاع اللوجستي المتمثل في شركات الشحن والبريد .. وكان مؤشر التجارة الالكترونية “B2C” قد وضع ليبيا في المرتبة 85 عالمياً من حيث انتشار وقوة التجارة الالكترونية للعام 2020 فيما وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت بين السكان إلى 75% .

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