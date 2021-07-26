الدبيبة يصدر قراراً بإعلان حظر تجول في بعض المناطق

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 228 لسنة 2021م بإعلان حظر تجول في بعض المناطق.

حيث نص القرار على فرض حظر تجول لمدة أسبوعين في كل بلديات المنطقة الوسطى وبلدية طرابلس الكبرى وبلديات الساحل الغربي الجيل الغربي، ابتدأً من يوم غد الثلاثاء الموافق 27/يوليو /2021م من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

كما يتم قفل بشكل كامل في فترة الحظر التحول جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق، حيث تستثني منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء الطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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