الوحدة الوطنية تصدر قراراً بتخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الصحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 227 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي.

حيث نص القرار على أن يخصص مبلغ مالي قدره) (500،000،000) خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الصحة لصرفه على احتياجات الضرورية والعاجلة، حيث أن القيمة تشمل البنود التالية منها: تجهيز المعامل والمختبرات المرجعية بقيمة 25،000،000 مليون وخزانات ومصانع الأكسجين الطبي ومستلزمات التابعة بقيمة 150،000،000 مليون وأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 100،000،000 مليون مكافائات العاملين بمراكز العزل بقيمة 100،000،000 مليون وخدمات الاعاشة والنظافة والمراكز العزل بقيمة 50،000،000 مليون وأجهزة ومعدات طبية لمركز العزل بقيمة 75،000،000 مليون.

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