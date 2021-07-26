بريطانيا .. كورونا تكبد مطار “هيثرو” خسائر بـ 4 مليارات دولار

تكبد مطار “هيثرو” في العاصمة البريطانية لندن خسائر بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار، بسبب فيروس كورونا – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية، “بي اي ميديا”، عن الشركة المشغلة للمطار.

وذكرت الشركة أن مطار هيثرو تعامل مع عدد ركاب خلال أول “6” أشهر من العام الحالي بما يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.

وأضافت الشركة أن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة مشجعة للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس كورونا.

وكشف المطار في بياناتٍ حديثة، تراجع إيراداته من 712 مليون جنيه استرليني خلال أول 6 أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه استرليني خلال النصف الأول من العام الجاري.

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