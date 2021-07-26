شكشك يبحث سبل استكمال مشاريع العزل المتوقفة التي يشرف عليها جهاز الطب العسكري

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع المدعي العام العسكري ومدير إدارة مشروعات الطب العسكري.

تناول الاجتماع مناقشة تعثر استكمال مراكز العزل التي تنفد من قبل جهاز الطب العسكري، وكذلك إمكانية الاستفادة منها في ظل ارتفاع الأعداد المصابة بفايروس كورونا.

كما تم أيضاً الوقوف على الوضع الوبائي بمدينة ترهونة من خلال مدير فرع الديوان بالمدينة، حيث تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بإجراءات عاجلة لتجهيز قسم الإيواء “رجال” بالمستشفى التعليمي بالمدينة لإيواء المصابين، وكذلك توفير كافة الإمكانيات اللازمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية