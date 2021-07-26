مخزن الحلقة الباردة يقوم بتسليم مراكز منح اللقاح ب56 ألف جرعة تعزيزية

قام أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور” عبدالمنعم العوزي” بجهاز الإمداد الطبي بتوزيع عدد “56.500” ألف جرعة من اللقاح الروسي” الجرعة الاولى لمراكز منح الطعوم في عدد “6” مواقع عامة في مدينة طرابلس بعد نفاذ الكمية التي استلمتها السبت الماضي والتي تقدر بأكثر من 55″ ألف جرعة بسبب إقبال المواطنين على تلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم من الإصابة بالفيروس .

كما أشاد نفسه بجهود الفرق الفنية المتخصصة من قبل الخدمات الصحية طرابلس لمنح اللقاح في الاماكن العامة، حيث يذكر أن الكمية التي منحت لمراكز منح اللقاح مساء اليوم هي من شحنة” 500″، الف جرعة التي وصلت خلال الأيام الماضية بعد أن افرج عليها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الاثنين بعد خضوعها التحاليل المخبرية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية