الرعيض يجتمع مع السفير التركي لمناقشة سير عمل الشركات التركية بدولة ليبيا

عقد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض اليوم الاثنين اجتماعا مع السفير التركي كنعان يلمز والمستشار الاقتصادي بالسفارة يوسف يلدز والسكرتير الثالث بالسفارة التركية بطرابلس لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات التجارية والاستثمارية وتسهيل حركة الأفراد والسلع والبضائع بين البلدين.

هذا وقد عبر السفير عن دعمة وتشجيعه لدور الاتحاد العام للغرف في كافة الأنشطة التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وذلك بإقامة المنتديات والمعارض وإتاحة الفرص أمام رجال الأعمال من البلدين للاستثمار والمشاركة في إقامة كافة انواع الأنشطة الخدمية والاستثمارية.

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