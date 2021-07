وفد اقتصادي من دولة الإمارات يزور ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، بمقر الاتحاد، وفد إماراتي اقتصادي برئاسة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد الغرف الإماراتية، والأمين العام للاتحاد حميد محمد بن سالم، ورؤساء ومدراء عدد من الشركات الإماراتية، الذي وصل طرابلس، لزيارة اتحاد الغرف الليبي.

وكان في استقبال الوفد الدكتور جمال اللموشي رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، وخالد السويسي وكيل وزارة المواصلات، وعمر الجواشي رئيس هيئة المواني، وعدد من مدراء الشركات والمصارف والمؤسسات الليبية.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لاتحاد غرف التجارة على فيسبوك، فقد تميز هذا اللقاء بكامل الود والترحاب والاستعداد للعمل المشترك في سبيل مصلحة البلدين وزيادة التعاون في كل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ليبيا واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.

وتتمثل أبرز بنود المذكرة فيما يلي:

دعم وتشجيع المبادرات والأنشطة التجارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصة

تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والصناعية على وجه الخصوص

تمكين الغرف التجارية بالبلدين من التواصل والتنسيق فيما بينها نحو خلق شركات عمل واعده وفرص تجاريه مناسبة لقطاعي الأعمال بالبلدين

